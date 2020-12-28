Почти 30 тысяч авто с пробегом, приобретенных в Украине за ноябрь 2020 года, имели дизельные двигатели.

Это примерно 27,4% от общего количества подержанных авто, которые были куплены в Украине подержанными. Об этом информирует “Авто.РИА” в соответствии со статистикой ГСЦ МВД.

На первых местах в рейтинге спроса на дизельные авто – конечно, европейские автомобили – Volkswagen, Renault, Opel, Mercedes-Benz и Skoda.

Что касается конкретных моделей, то это наиболее популярные представители этих брендов. Интересно, что преобладают легковые авто, а коммерческие “бусы” и “пирожки” – в конце первой десятки.

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Премиальные внедорожники также есть в этом рейтинге, они в конце второй десятки. Также в ноябре купили несколько редких моделей с дизелем – Bentley Bentayga, Maserati Levante, Jaguar, Infiniti, Lexus и Porsche.