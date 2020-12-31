Автомобілі японської марки більше не продаватимуть в РФ.

Японський бренд залишить в Росії лише мотоцикли і силову техніку, а автомобілі більше не продаватиме, починаючи з 2022 року. Про це повідомляє Motor1.

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Російський підрозділ Honda Motor припинить постачати місцевим дилерам нові автомобілі протягом 2022 року, про що йдеться в офіційному повідомленні ТОВ “Хонда Мотор РУС”, яке опинилось в розпорядженні редакції Motor1.

Вихід з російського ринку компанія пояснює переглянутою стратегією розвитку автомобільного бізнесу – виробник реструктуризує свої глобальні операції на тлі змін в глобальній автоіндустрії. Після 2022 року “Хонда Мотор РУС” буде виконувати лише післяпродажне обслуговування автомобілів, проданих раніше.

В останні роки російський модельний ряд Honda постійно скорочувався і зараз в РФ продається лише дві моделі марки – кросовери CR-V та Pilot. При цьому, за 11 місяців 2020 року Honda продала в країні лише 1383 машини, що на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в листопаді продажі впали одразу на 50%.

Плани виходу Honda з російського ринку не мають ніякого відношення до України, яка, згідно зі стратегією Хонда, є частиною Європейського ринку. “В Україні Хонда подчуває себе дуже впевнено. Про це говорять відкриття нових дилерів і вихід нових моделей CRV і Хонда Джаз. У нас величезні плани з розвитку на 2021 рік і виведення на ринок нових моделей”, – пояснив бренд-менеджер Honda департаменту маркетингу і продажів компанії “Прайд Мотор” Андрій Дашко порталу First Gear.