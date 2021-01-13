Компания Amazon планирует к 2025 году купить 2500 электрогрузовиков Lion 6 и Lion 8 у канадского производителя Lion Electric.

Amazon зарезервировала у Lion Electric 500 электрогрузовики ежегодно на период с 2021 по 2025 год. Соответствующее соглашение компании заключили еще в июле 2020 года, однако известно об этом стало только сейчас.

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Также контракт предусматривает, что Lion будет сохранять свободные производственные мощности для Amazon между 2026 и 2030 годами. То есть речь идет о возможности продаж еще 2500 электрогрузовиков во второй половине десятилетия. Кроме того, в рамках соглашения Lion Electric обеспечит обслуживание электрогрузовиков Amazon.

Однако самое важное то, что Amazon получит возможность приобрести акции Lion Electric и иметь в будущем до 20 процентов Lion Electric.

Lion Electric представил Lion 8 весной 2018 года. Это грузовой автомобиль класса 8 США весом более 15 тонн. Lion 8 способен проехать на одном заряде до 400 км. Lion 6 является аналогом американского автомобиля класса 6 весом более 8,84 тонны. О данном транспортном средстве еще известно не много.