Найбільшою виплатою для одного водія стане сума у 28 000 доларів, тоді як середня цифра становить 422 долари.

Компанія Джефа Безоса Amazon, яка має величезну флотилію транспорту для доставки товарів, погодилась із вимогою Федеральної торгової комісії США (FTC) виплатити своїм нинішнім та колишнім водіям компенсацію за утримані чайові.

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Понад 140 000 нинішніх і колишніх водіїв Amazon отримають свою частку від загальної суми у 61,7 млн доларів. FTC повідомляє, що компанія Amazon протягом двох з половиною років не виплачувала повну суму чайових водіям, які брали участь у програмі Amazon Flex. Комісія дійшла висновку, що наприкінці 2016 року компанія Amazon перейшла від оплати водіям за обіцяною ставкою у розмірі $18–25 за годину плюс повна сума чайових, до оплати за нижчою погодинною ставкою, про що водіям не повідомлялося.

Amazon використовувала чайові клієнтів, щоб компенсувати різницю між новою нижчою погодинною ставкою та обіцяною. Це призвело до того, що водії заробили понад 61 мільйон доларів, які компанія їм не виплатила. Розслідування цих фактів почалось у 2019 році, відтоді Amazon припинила практику приховування чайових від водіїв, а зараз погодилась із зобов’язанням комісії виплатити водіям зароблені ними гроші.