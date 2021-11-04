Наибольшей выплатой для одного водителя станет сумма в 28 000 долларов, в то время как средняя цифра составляет 422 доллара.

Компания Джефа Безоса Amazon, обладающая огромным парком транспорта для доставки товаров, согласилась с требованием Федеральной торговой комиссии США (FTC) выплатить своим нынешним и бывшим водителям компенсацию за удержанные чаевые.

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Более 140 тысяч нынешних и бывших водителей Amazon получат свою долю от общей суммы в 61,7 млн ​​долларов. FTC сообщает, что компания Amazon в течение двух с половиной лет не выплачивала полную сумму чаевых водителям, участвовавшим в программе Amazon Flex. Комиссия пришла к выводу, что в конце 2016 года компания Amazon перешла от оплаты водителям по обещанной ставке в размере $18–25 в час плюс полная сумма чаевых к оплате по более низкой почасовой ставке, о чем водителям не сообщалось.

Amazon использовала чаевые клиентов, чтобы компенсировать разницу между новой низшей почасовой ставкой и обещанной. Это привело к тому, что водители заработали более 61 миллиона долларов, которые компания им не выплатила. Расследование этих фактов началось в 2019 году, с тех пор Amazon прекратила практику утаивания чаевых от водителей, а сейчас согласилась с обязательством комиссии выплатить водителям заработанные ими деньги.