15 серпня таліби без бою, за домовленістю з владою, взяли столицю Афганістану Кабул та зайшли в президентський палац, звідки проголосили, що "війна закінчена". США та військові сили НАТО почали виведення своїх підрозділів з території Афганістану, залишаючи в країні величезну кількість військової техніки.

Ісламістська організація Талібан узяла під контроль територію Афганістану, проголосивши свою владу в країні, після протистояння, що тривало чверть століття. Впродовж усієї історії існування руху Талібан, його називали екстремістською організацією, а ООН вважає її терористичною, однак тепер в руках талібів залишилась більша частина військової техніки сил коаліції, що протистояла Талібану.

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Представники Талібану дозволили збройним силам США, персоналу та місцевому персоналу служби підтримки безперешкодно покинути Афганістан. Однак про те, щоб забрати з собою обладнання та техніку не могло бути й мови. Портал Oryx Blog наводить статистичні підрахунки військової техніки, яка опинилась в руках Талібану.

12 танків T-54 та T62, 51 бронетранспортер, 61 одиниця артилерії та мінометів, 8 протиповітряних установок, 16 літаків та гелікоптерів, 6 дронів, майже 2 тисячі військових “Хаммерів”, 901 Ford Ranger, понад три сотні броньованих машин Navistar International серії 7000 та 8000, 77 квадроциклів.

Ця діаграма показує співвідношення захопленої техніки до розміщення. Блакитним кольором показано, скільки одиниць базувалось у країні, жовтим – скільки було захоплено, а зеленим – скільки знищено. Ці дані постійно оновлюються, тому на момент прочитання статті цифри можуть змінитись.

Фото: військова техніка, що опинилась у руках сил Талібану / Oryx Blog