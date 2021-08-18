15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли столицу Афганистана Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война закончена". США и военные силы НАТО начали вывод своих подразделений с территории Афганистана, оставляя в стране огромное количество военной техники.

Исламистская организация Талибан взяла под контроль территорию Афганистана, провозгласив свою власть в стране, после противостояния, длившегося четверть века. На протяжении всей истории существования движения Талибан, его называли экстремистской организацией, а ООН считает ее террористической, однако теперь в руках талибов осталась большая часть военной техники сил коалиции, противостоявшей Талибану.

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Представители Талибана разрешили вооруженным силам США, персоналу и местному персоналу службы поддержки беспрепятственно покинуть Афганистан. Однако о том, чтобы забрать с собой оборудование и технику не могло быть и речи. Портал Oryx Blog приводит статистические подсчеты военной техники, которая оказалась в руках Талибана.

12 танков T-54 и T62, 51 бронетранспортер, 61 единица артиллерии и минометов, 8 противовоздушных установок, 16 самолетов и вертолетов, 6 дронов, почти 2 тысячи военных “Хаммеров”, 901 Ford Ranger, более трех сотен бронированных машин Navistar International серии 7000 и 8000, 77 квадроциклов.

Эта диаграмма показывает соотношение захваченной техники к размещению. Голубым цветом показано, сколько единиц базировались в стране, желтым – сколько было захвачено, а зеленым – сколько уничтожено. Эти данные постоянно обновляются, поэтому на момент прочтения статьи цифры могут измениться.

Фото: военная техника, оказавшаяся в руках сил Талибана / Oryx Blog