Серійний Czinger 21C має ті ж 1233 кінські сили потужності, що й передсерійний зразок, представлений рік тому, але гарніший кузов.

Гіперкар має гібридну силову установку потужністю 1233 кінських сил, однак вона може бути додатково посилена до 1332 сил.

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Силова установка Czinger 21C складається з 2,88-літрового двигуна V8 з двома турбодвигунами, що працює у зв’язці з двома електродвигунами високої потужності, по одному на кожне переднє колесо. Така комбінація забезпечує гіперкару блискавичне прискорення:

0–100 км/год – 1,9 секунди;

0–300 км/год – 8,5 секунди;

0–400 км/год – 27,1 секунди;

0–300–0 км/год – 13,8 секунди.

Заявлена максимальна швидкість гіперкара – 452 ​​км/год, що значно перевищує можливості, скажімо, Bugatti Chiron.

Фото: серійний Czinger 21C / Czinger Vehicles

Ще одна незвичайна річ у Czinger 21C – його двигун V8, розроблений для можливості використання різного пального, включаючи метанол, а це означає, що він також може працювати як транспортний засіб з нульовими викидами.

Тираж Czinger 21C буде обмежений лише 80 екземплярами. Вартість машин поки не називається.

На відео нижче показано передсерійну версію 21С.