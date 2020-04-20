Американська WTI дешевшала до рекордно низьких за 20 років $15 за барель

Травневі ф'ючерси на нафту WTI, впавши більш ніж на 20%, вперше з 1999 року. В понеділок під час азіатської сесії нижче $ 15 за барель впала ціна нафти через зростаючі побоювання, що сировину незабаром ніде буде зберігати в умовах рекордно низького світового попиту, повідомляє агентство «Інтерфакс».

В американському Техасі на деяких напрямках поставок покупці платили за барель до $ 2, що збільшує можливість виникнення ситуації, коли американським виробникам доведеться незабаром доведеться доплачувати покупцям, щоб позбутися від нафти, пише агентство Bloomberg.

У той же час нафта Brent знижується в понеділок менш ніж на 1%. Величезна розбіжність в цінах виникла і між стікаючи травневими і червневими ф'ючерсами на WTI, які знижуються тільки на 5%.

«Я б списав більшу частину сьогоднішніх втрат на факт закінчення контрактів», - сказав Financial Times стратег Westpac Роберт Ренні. Однак існує ризик, каже він, що і червневі контракти теж підуть нижче $ 20 через пару сесій.

Аналітики Jefferies знизили прогноз цін на WTI у другому кварталі до $ 19.

Обвал цін на нафту триває незважаючи на оголошену нафтовидобувними країнами угоду щодо зниження видобутку більш ніж на 10%. На тлі зниження попиту через пандемію на 20-30 млн барелів на добу зниження в 9,7 млн виглядає недостатнім. Підтримати ринок може зняття карантинних обмежень в основних країнах.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 за Києвом становить $ 27,87 за барель, що на $ 0,21 (0,75%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $ 2,99 (16,3%) - до $ 15,28 за барель. В ході торгів контракти падали до $ 14,47, мінімуму з 1999 року.