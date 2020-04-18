Оператори національних і регіональних роздрібних мереж 17 квітня продовжили знижувати ціни на бензин і ДТ. Всього за минулий тиждень (10-17 квітня) середня ціна палива на АЗС зменшилася на 60 коп. за літр.

Середня по країні ціна бензину А-92 становить 22,80 грн за літр, А-95 - 23,80 грн за літр, ДТ - 23,25 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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У п'ятницю, 17 квітня, мережа Glusco знизила ціни на 50 коп. за літр, до 22,95 грн за літр за бензин А-92 і дизпаливо, і до 23,95 грн за літр за А-95.

UPG опустила ціни на 60 коп. за літр, до 21,60 грн за літр за А-92 і 22,90 грн за літр за А-95. Мережа Chipo знизила ціни на 30 коп. за літр.

Паливо продовжує дешевшати і в регіональних мережах. Полтавська компанія "Автотранс" опустила ціни бензинів на 65 коп. за літр, миколаївська мережа "Кворум" знизила ціни на всі види палива на 40 коп. за літр. На 1 грн за літр опустила ціни запорізька мережу ZOG, кіровоградська "Рур Груп" знизила вартість бензинів на 70 коп. за літр, ДТ - на 50 коп. за літр.

Нагадаємо, напередодні вранці на 50 коп. за літр знизили ціни компанії ОККО і WOG, на що в другій половині дня мережу групи "Приват" відповіла зниженням на 1 грн за літр.

Раніше повідомлялось, що протягом минулого і початку цього тижня ціни на бензин і ДТ агресивно знижували компанії, що працюють в економ-сегменті. В першу чергу "БРСМ-Нафта", Мотто, "Авантаж", Mango. Зокрема, в столичному регіоні ціни ДТ і бензину А-92 в цих мережах опустилися нижче 20 грн за літр.

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Нагадаємо, до цього масове зниження роздрібних цін відбувалося з 20-х чисел березня по 10 квітня. За цей період ціни в середньому по країні впали більш ніж на 2 грн за літр.

Експерти "Консалтингової групи А-95" очікують, що бензин і ДТ продовжать дешевшати в роздрібному сегменті, однак стримуючим фактором залишається падіння роздрібних продажів в умовах карантину в середньому на 30-40%.

Нагадаємо також, що в першому кварталі 2020 р в першу чергу через девальвацію гривні, ціни бензинів і ДТ в Україні знизилися на 23-24% (на $ 0,26 за літр і $ 0,27 за літр), до $ 0, 89 за літр і $ 0,86 за літр відповідно.

Динаміка роздрібних цін в мережах АЗС 10/17 квітня 2020 р грн за літр: