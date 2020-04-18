Операторы национальных и региональных розничных сетей 17 апреля продолжили снижать цены на бензин и ДТ. Всего за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилось на 60 коп. за литр.

Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн за литр, А-95 – 23,80 грн за литр, ДТ – 23,25 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95".

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В пятницу, 17 апреля, сеть Glusco снизила цены на 50 коп. за литр, в 22,95 грн за литр бензина А-92 и дизтопливо, и в 23,95 грн за литр за А-95.

UPG опустила цены на 60 коп. за литр, в 21,60 грн за литр за А-92 и 22,90 грн за литр за А-95. Сеть Chipo снизила цены на 30 коп. за литр.

Топливо продолжает дешеветь и в региональных сетях. Полтавская компания "Автотранс" опустила цены бензинов на 65 коп. за литр, николаевская сеть "Кворум" снизила цены на все виды топлива на 40 коп. за литр. На 1 грн за литр опустила цены запорожская сеть ZOG, кировоградская "Рур Групп" снизила стоимость бензинов на 70 коп. за литр, ДТ – на 50 коп. за литр.

Напомним, накануне утром на 50 коп. за литр снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня сеть группы "Приват" ответила снижением на 1 грн за литр.

Ранее сообщалось, что в течение прошлой и начала этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь "БРСМ-Нафта", Мотто, "Авантаж", Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензин А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн за литр.

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Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20-х чисел марта до 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн за литр.

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Напомним также, что в первом квартале 2020 г. в первую очередь из-за девальвации гривны, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26 за литр и $0,27 за литр), до $0,89 за литр и $0,86 за литр соответственно.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/17 апреля 2020 г. грн за литр: