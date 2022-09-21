Mercedes-Benz 600 SEL 1992 року отримав новий двигун, трансмісію, підвіску та салон. При цьому зовнішні зміни ледь помітні.

Renntech є одним із провідних імен у модифікації продуктів Mercedes-Benz. Коли компанія заявляє про створення ідеального 600 SEL 1992 року, це варто звернути увагу. Результат – S76R. Цей седан має найпотужніший атмосферний V12, який коли-небудь випускав компанія.

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Renntech модернізувала 6,0-літровий V12 Mercedes M120. Силовий агрегат розточили до величезного робочого об’єму 7,6 літра. Нові внутрішні елементи включають титанові шатуни та кулачки AMG. Є портовані канали, нові пружини клапанів та титанові фіксатори. Не обійшлось і без заміни форсунок які подають бензин.

Вихлопні гази проходять через колектори з нержавіючої сталі однакової довжини до каталітичних нейтралізаторів і чотирьох глушників. Ззаду виступають наконечники вихлопу з полірованої нержавіючої сталі.

Завдяки всій цій роботі V12 здатен видавати 615 кінських сил при 5500 об/хв. Максимальний крутний момент зріс до 953 Нм і доступний між 4250 і 4500 обертами. Ця потужність дозволяє седану розвивати 100 км на годину за 5,0 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Цей седан зазвичай поставлявся з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач. Renntech замінює трансмісію оновленим п’ятиступінчастим автоматом моделі 1996 року. Крім того, тюнер додає диференціал обмеженого тертя OS Giken.

Окрім капітального ремонту двигуна, Renntech надає цьому S-Class вуглецево-керамічні диски restomod розміром 402 міліметриспереду з шестипоршневими супортами. 360 міліметрові гальмівні диски із чотирипоршневими стопорами ззаду.

Підвіска складається з коротших гвинтових пружин, і Renntech додає адаптивну систему амортизації другого покоління.

Настроєний 600 SEL зовні виглядає майже стандартним. Renntech додає власний передній спліттер, спойлер багажника та бічні молдинги з жалюзі. Седан їздить на кованих алюмінієвих колесах розміром 19 x 9 дюймів спереду та 19 x 10,5 дюймів ззаду. Підприємство встановлює шини Michelin Pilot Sport 4 S.

Renntech зберігає оригінальний вигляд інтер’єру, але додає деякі сучасні оновлення. Сидіння нові, їх прикриває алмазна вишивка. Значна частина обробки виконана з вуглецевого волокна, а оздоблення стелі виконано з алькантари. Компанія замінює оригінальне задне сидіння двома кріслами з індивідуальним регулюванням. Тепер стереосистема сумісна зі смартфоном.

Компанія Renntech створила S76R як унікальну модель, але ви також можете розглядати її як доказ концепції. Компанія здатна зробили класичний автомобіль сучасним. Повідомлення компанії не містить подробиць про ціни, але очевидно що така робота н може коштувати дешево.