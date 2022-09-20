Mercedes-Benz знову перетворює покинутий аеропорт Альхорн на величезну автостоянку.

Причина та ж, що була кілька років тому, до пандемії – не вистачає мікросхем. Ці транспортні засоби зібрані майже повністю, вони вийшли з заводу, але не можуть бути доставлені замовникам. Тому що в якійсь з систем не вистачає мікросхем.

Нещодавно оновлені фотографії Google Maps показують тисячі автомобілів, припаркованих на величезній колишній злітно-посадковій смузі. Тепер це місце, куди Mercedes-Benz ставить свої абсолютно нові автомобілі, які не можуть пересуватись без мікрочіпів.

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У 2019 році німецький автовиробник використовував той самий занедбаний аеропорт для паркування своїх автомобілів, які не були доукомплектовані чіпами. Тепер вони знову накопичуються. Новіші автомобілі мають ще більше функцій, які потребують багатьох напівпровідників. Без них такі речі, як складні дзеркала, дорогі звукові системи чи функції допомоги водієві, не можуть працювати.

Втім, за кілька років автовиробники мали б подолати цю проблему – підписати контракти, необхідні для достатньої кількості мікросхем. Однак цього не сталось. На жаль, майбутні власники знову змушені довго чекати на свої транспортні засоби, а Mercedes-Benz витрачає більше грошей, щоб перевезти всі ці автомобілі від заводу в Бремені до аеропорту Альхорн – це приблизно 120 км туди й назад. Крім того, на заводі в Бремені не залишилося жодного паркувального місця.

Представник Mercedes-Benz підтвердив, що існує глобальний дефіцит поставок “певних напівпровідникових компонентів”, але це “лише тимчасова ситуація”. Профспілки запевнили, що виробництво продовжується звичайним темпом, і вони прогнозують, що криза запчастин закінчиться до 2023 року.

Втім, не лише ця німецька компанія страждає від нестачі напівпровідників. Нещодавно інший європейський виробник із Франції заявив, що у них виникли проблеми з постачанням мікросхем. Компанія Renault спільно з турецькими партнерами навіть вирішила тимчасово закрити завод.

Представники General Motors заявили, що дефіцит мікросхем триватиме і після 2023 року.