Mercedes-Benz снова превращает заброшенный аэропорт Альхорн в огромную автостоянку.

Причина та же, что была несколько лет назад, в пандемию – не хватает микросхем. Эти транспортные средства собраны почти полностью, они вышли с завода, но не могут быть доставлены заказчикам. Потому что у какой-то из систем не хватает микросхем.

Недавно обновленные фотографии Google Maps показывают тысячи автомобилей, припаркованных на огромной бывшей взлетно-посадочной полосе. Теперь это место, куда Mercedes-Benz ставит свои новые автомобили, которые не могут передвигаться без микрочипов.

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В 2019 году немецкий автопроизводитель использовал тот же заброшенный аэропорт для парковки своих автомобилей, которые не были доукомплектованы чипами. Теперь они снова скапливаются. Более новые автомобили имеют еще больше функций, которые требуют многих полупроводников. Без них такие вещи как сложные зеркала, дорогие звуковые системы или функции помощи водителю не могут работать.

Впрочем, за несколько лет автопроизводители должны были бы преодолеть эту проблему – подписать контракты, необходимые для достаточного количества микросхем. Однако этого не произошло. К сожалению, будущие владельцы снова вынуждены долго ждать своих транспортных средств, а Mercedes-Benz тратит больше денег, чтобы перевезти все эти автомобили от завода в Бремене до аэропорта Альхорн – это примерно 120 км туда и обратно. Кроме того, на заводе в Бремене не осталось ни одного парковочного места.

Представитель Mercedes-Benz подтвердил, что существует глобальный дефицит поставок определенных полупроводниковых компонентов, но это лишь временная ситуация. Профсоюзы заверили, что производство продолжается обычным темпом и прогнозируют, что кризис запчастей закончится к 2023 году.

Впрочем, не только эта немецкая компания страдает от недостатка полупроводников. Недавно другой европейский производитель из Франции заявил, что у них возникли проблемы со снабжением микросхем. Компания Renault совместно с турецкими партнерами даже решила временно закрыть завод.

Представители General Motors заявили, что дефицит микросхем будет продолжаться и после 2023 года.