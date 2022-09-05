Долгий путь эволюции наиболее узнаваемого элемента автомобилей Mercedes-Benz с 1900 года по сей день.

Эволюция решетки Mercedes-Benz: с 1900 года до эры электромобилей



За решеткой радиатора проще всего определить марку автомобиля. Он служит лицом автомобиля, что придает ему идентичность среди моря автомобильных брендов на планете. Но в отличие от человеческого лица, решетки автомобиля молодеют со временем. Они развиваются и приспосабливаясь к тому, что нужно автомобилю, а также к меняющейся дизайнерской моде.

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Именно тот случай – с решеткой Mercedes-Benz. Она очень изменилась с тех пор, как Вильгельм Майбах установил свое изобретение, сотовый радиатор, на Mercedes 35 PS в 1900 году. Тогда радиаторная решетка была разработана для решения проблемы охлаждения двигателей внутреннего сгорания, но в конце концов положила начало эры автомобильных решеток.

В 1931 году появление Mercedes-Benz 170 изменило все. Впервые радиатор был установлен за решеткой для защиты, которая являлась частью капота автомобиля. Это породило культовую хромированную решетку, которая не только служила защитой радиатора, но и идентифицировала его вместе с эмблемой в форме треугольной звезды. С тех пор Mercedes продолжал развивать хромированную решетку в течение десятилетий.

В 1950-х годах компания Mercedes-Benz представила новый отдельный дизайн радиаторной решетки с моделью 300 SL "Gullwing" и меньшим родстером 190 SL. Это известное "лицо спортивного автомобиля". Горизонтальные ламели стали отличительной чертой следующих автомобилей Mercedes.



В 2007 году Мерседес начал предлагать покупателям выбор решетки в зависимости от уровня комплектации. Они могут быть классическими (Classic и Elegance) или спортивными (Avantgarde), которые предлагались как в C-Class, так и в E-Class.