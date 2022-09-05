Довгий шлях еволюції найбільш впізнаваного елементу автомобілів Mercedes-Benz від 1900 року донині.

Еволюція решітки Mercedes-Benz: від 1900 року до ери електромобілів



За решіткою радіатора найпростіше визначити марку автомобіля. Він служить обличчям автомобіля, що надає йому ідентичності серед моря автомобільних брендів на планеті. Але на відміну від людського обличчя, решітки автомобіля молодіють з часом. Вони розвиваються та пристосовуючись до того, що потрібно автомобілю, а також до мінливої дизайнерської моди.

Також цікаво перший автомобіль в світі: фото та історія

Саме той випадок – з решіткою Mercedes-Benz. Вона надзвичайно змінилася з тих пір, як Вільгельм Майбах встановив свій винахід, стільниковий радіатор, на Mercedes 35 PS у 1900 році. Тоді решітка радіатора була розроблена для вирішення проблеми охолодження двигунів внутрішнього згоряння, але зрештою поклала початок ери автомобільних решіток.

У 1931 році поява Mercedes-Benz 170 змінила все. Вперше радіатор був встановлений за решіткою для захисту, яка була частиною капота автомобіля. Це породило культову хромовану решітку, яка не лише служила захистом для радіатора, але й ідентифікувала його разом з емблемою у формі трикутної зірки. Відтоді Mercedes продовжував розвивати хромовану решітку протягом десятиліть.

У 1950-х роках компанія Mercedes-Benz представила новий окремий дизайн решітки радіатора з моделлю 300 SL "Gullwing" і меншим родстером 190 SL. Це відоме "обличчя спортивного автомобіля". Горизонтальні ламелі стали відмінною рисою наступних автомобілів Mercedes.



У 2007 році Mercedes почав пропонувати покупцям вибір решітки в залежності від рівня комплектації. Вони можуть бути класичними (Classic і Elegance) або спортивними (Avantgarde), які пропонувалися як у C-Class, так і в E-Class.

Оскільки ера електромобілів наближається, решітки Mercedes-Benz залишаються, але з іншою функцією, ніж захисна кришка радіатора. Не потребуючи радіатора, німецька марка переходить до решітки Black Panel для серії EQ, яка служить ідеальною поверхнею для прихованих, але незамінних датчиків.