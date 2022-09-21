Mercedes-Benz 600 SEL в 1992 году получил новый двигатель, трансмиссию, подвеску и салон. При этом внешние изменения едва заметны.

Renntech является одним из ведущих имен в модификации продуктов Mercedes-Benz. Когда компания заявляет о создании идеального 600 SEL 1992 года, на это стоит обратить внимание. Результат – S76R. Этот седан имеет самый мощный атмосферный V12, который когда-либо выпускала компания.

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Renntech модернизировала 6,0-литровый V12 Mercedes M120. Силовой агрегат розточили до огромного рабочего объема 7,6 литра. Новые внутренние элементы включают титановые шатуны и кулачки AMG. Есть портированные каналы, новые пружины клапанов и титановые фиксаторы. Не обошлось и без замены форсунок, подающих бензин.

Выхлопные газы проходят через коллекторы из нержавеющей стали одинаковой длины к каталитическим нейтрализаторам и четырем глушителям. Сзади выступают наконечники выхлопа из полированной нержавеющей стали.

Благодаря всей этой работе V12 способен выдавать 615 лошадиных сил при 5500 об/мин. Максимальный крутящий момент вырос до 953 Нм и доступен между 4250 и 4500 оборотами. Эта мощность позволяет седану развивать 100 км в час за 5,0 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Этот седан обычно поставлялся с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Renntech заменяет трансмиссию обновленным пятиступенчатым автоматом модели 1996 года. Кроме того, тюнер добавляет дифференциал ограниченного трения OS Giken.

Кроме капитального ремонта двигателя, Renntech предоставляет этому S-Class углеродно-керамические диски restomod размером 402 миллиметра спереди с шестипоршневыми суппортами. 360-миллиметровые тормозные диски с четырехпоршневыми стопорами сзади.

Подвеска состоит из более коротких винтовых пружин, и Renntech добавляет адаптивную систему амортизации второго поколения.

Настроенный 600 SEL внешне выглядит почти стандартным. Renntech добавляет собственный передний сплиттер, спойлер багажника и боковые молдинги с жалюзи. Седан ездит на кованых алюминиевых колесах размером 19 x 9 дюймов спереди и 19 x 10,5 дюйма сзади. Предприятие устанавливает шины Michelin Pilot Sport 4 S.

Renntech сохраняет оригинальный внешний вид интерьера, но добавляет некоторые современные обновления. Сиденья новые, их прикрывает алмазная вышивка. Значительная часть отделки выполнена из углеродного волокна, а отделка потолка выполнена из алькантары. Компания заменяет оригинальное заднее сиденье двумя креслами с индивидуальной регулировкой. Теперь стереосистема совместима со смартфоном.

Компания Renntech создала S76R как уникальную модель, но вы также можете рассматривать ее как доказательство концепции. Компания способна сделать классический автомобиль современным. Сообщение компании не содержит подробностей о ценах, но очевидно, что такая работа не может стоить дешево.