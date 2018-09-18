Мовляв, "італійський стиль зустрівся з американською потужністю".

Вінтажний Lamborghini Espada 1970 року випуску з двигуном Chevrolet, виставлено на продаж. Італо-американський “Франкенштейн” коштує $49 500.

Називайте це як хочете: даунсайзінг, свапінг чи ідіотінг, та ми вважаємо чистим безумством замінити італійський двигун V12 у колекційному автомобілі минулого століття на масовий мотор V8 від Chevrolet.

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Аби остаточно добити пуристів Lamborghini, гаражний інженер ще й встановив жахливий капот у стилі масл-карів з гапертрофованим повітрозабірником.

З рідним 3,9-літровим V12 італійський спорткар розганявся до максимальних 240 км/год – непогана цифра для дорожнього автомобіля 1970-х років. Які характеристики має Espada після модифікації – продавець не повідомляє, однак усвідомлює, що від конверсії автомобіль втратив у ціні, тож замість середньориночних 200 тисяч просить за нього $49 500.

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