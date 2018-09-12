Цей 500D випущений у 1964 році і модифікований на початку 2000-х для зйомок у фільмі "Зразковий самець".

У 2001 році на екрани вийшов фільм “Зразковий самець” або Zoolander, створений на основі серії короткометражок за участі Бена Стіллера та Оуена Вілсона. Спеціально для нього був створений лімузин на основі класичного Fiat 500D 1964 року випуску.

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Фото: Лімузин на базі Fiat 500D 1964 року випуску / Car and Classic

Якщо ви не збираєтесь знімати комедійний фільм чи встановлювати рекорд з максимальної кількості клоунів, що вміщуються у маленький (великий) автомобіль, вартість лоту, виставленого на Car and Classic може видатись вам невиправдано високою. За розтягнутий “Чінкеченто” продавець просить 45 тисяч фунтів. При чому це вже знижена ціна – спочатку Fiat 500 був оцінений у 46,5 тисяч фунтів. Та хоч автомобіль і зірковий, “Зразковий самець” блокбастером не назвеш, тож і цікавість колекціонерів до унікальної машини не надто висока.



Продавець повідомляє, що його звуть Франко, однак не розмістив жодного документального свідчення приналежності лімузина до зйомок у кіно, тож покупцеві доведеться покластись на слово цього хлопця. З іншого боку, чи багато чотирьохметрових Fiat 500 існує у світі?

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