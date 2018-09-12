"Ігорьок" немов вийшов з фільму "Робокоп"... І вже став героєм численних інтернет-мемів.

Останнім часом російський концерн “Калашніков” посилив активність в усіх сферах свого бізнесу – від цивільного машинобудування до важкої армійської техніки. На форумі “Армія-2018” концерн представив чимало новинок, серед яких був навіть “керований прямоходячий комплекс”.

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За назвою “керованй прямоходячий комплекс” стоїть механічна бойова машина, що немов постала з наукової фантастики. Тут згадуються і “Зоряні війни”, і “Робокоп”, і “Термінатор”. У інтернеті вже з’явилось чимало мемів з роботом, котрий його творці охрестили “Ігорьок”.

Фото: “Ігорьок” та меми про нього / Міхаїл Терещенко/ТАСС, концерн “Калашніков”, відкриті джерела

Окрім нього на форумі можна було побачити цивільний чотиримісний електрокар UV-4 з запасом ходу до 150 км, призначений для підприємств з великими територіями та сервісів каршерінгу.



Фото: Електрокар UV-4 / Міхаїл Терещенко/ТАСС, концерн “Калашніков”

Цивільний електромотоцикл UM-1 з 20-сильним двигуном та його армійську версію під назвою SM-1. Електричний ендуро розвиває швидкість до 90 км/год і має запас ходу до 150 кілометрів.

Фото: Електробайки UM-1 та SM-1, баггі OV-2, бронемобіль “Тайфун” та гвардійська “Стіна”/ Міхаїл Терещенко/ТАСС, концерн “Калашніков”

Гібридне баггі OV-2 приводиться у рух ДВЗ та електродвигуном, кожен з яких обертає окрему вісь. Автомобіль спецпризначення “Стіна” для Нацгвардії. Багатоцільовий бронемобіль “Тайфун”.

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