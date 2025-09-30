Американські стандарти безпеки відмовляються визнавати в ЄС

Німецька асоціація TÜV виступає проти взаємного визнання стандартів для автомобілів виготовлених для США та ЄС, пише Укравопром.

Нагадаємо, серпнева рамкова декларація між ЄС і США передбачає, що обидві сторони “приймуть і взаємно визнають” стандарти для автомобілів.

Щоб застосувати американські правила в Європі, регламент, що регулює затвердження типів транспортних засобів в ЄС, потрібно буде змінити через законодавчий процес ЄС, а це вимагає схвалення парламентом і державами-членами, отже TÜV вважає такий результат малоймовірним.

До того ж чиновники TÜV виступають проти взаємного визнання, оскільки “дорожні системи та пріоритети ЄС і США відрізняються” (Європа наголошує на захисті пішоходів, а США — на безпеці при перекиданні), і зазначає, що такі авто, як Cybertruck, не відповідатимуть вимогам ЄС щодо затвердження через свою конструкцію та матеріали.