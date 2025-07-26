Системи безпеки 36 різноманітних авто перевірили в Китаї: результат здивував

Як розповідає CarNewsChina, серед популярних моделей, що брали участь у випробуванні були: Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Class, Tesla Model 3, Tesla Model X, Toyota bZ3X, Xpeng G6, Xpeng P7+, Avatr 12, Avatr 07, Denza Z9 GT EV, Xiaomi SU7 та SU7 Ultra, BYD Seagull, Leopard 5, Zeekr 001, Zeekr 7X, Leapmotor C10 й Lynk & Co 900. Повний список також включає моделі інших популярних китайських брендів.

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Тест ADAS на шосе показав, що Tesla Model 3 та позашляховик Model X посіли перше та друге місця відповідно, отримавши 5/6 балів та пройшовши майже всі тестові сценарії. Model X також був єдиним автомобілем, якому вдалося уникнути зустрічі з диким кабаном.

Як відомо, на відміну від більшості китайських авто, моделі Tesla не використовують LiDAR. Третє місце несподівано посіла компанія Great Wall Motor з моделлю Wey Lanshan. Ще більш несподіваним є той факт, що останні позиції посіли такі автомобілі, як Zeekr 7X, Xpeng P7+ та Mercedes-Benz C-Class, які не уникли жодного з цих сценаріїв.

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Також експерти додали, що різні моделі тих самих марок, оснащені ідентичними системами допомоги, іноді по-різному реагували на зміни дорожньої обстановки. Можливо, причина полягає в різних версіях програмного забезпечення, або різному розташування датчиків. Тест за міських умов також підтвердив перевагу Tesla.

Загалом, дослідники протестували 26 авто в дев'яти різних міських сценаріях руху, включаючи в'їзд на кільце, розворот, зустріч із пішоходами, що переходять дорогу, або взаємодію з агресивним водієм електричного самоката.

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Перше місце посіла Model X, що з легкістю пройшла 8 з 9 сценаріїв. Друге місце дісталось Luxeed R7, а третє Avatr 12 – обидва мають системи допомоги водієві від Huawei. Zeekr 7X та Zeekr 001 знову опинилися в нижній частині таблиці.