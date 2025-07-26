Системы безопасности 36 различных авто проверили в Китае: результат удивил

Как рассказывает CarNewsChina, среди популярных моделей, участвовавших в испытании были: Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Class, Tesla Model 3, Tesla Model X, Toyota bZ3X, Xpeng G6, Xpeng P7+, Avatr 12, Avatr 07, Denza Z9 GT EV, Xiaomi SU7 и SU7 Ultra, BYD Seagull, Leopard 5, Zeekr 001, Zeekr 7X, Leapmotor C10 и Lynk & Co 900. Полный список также включает модели других популярных китайских брендов.

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Тест ADAS на шоссе показал, что Tesla Model 3 и внедорожник Model X заняли первое и второе места соответственно, получив 5/6 баллов и пройдя почти все тестовые сценарии. Model X также был единственным автомобилем, которому удалось избежать встречи с диким кабаном.

Как известно, в отличие от большинства китайских авто, модели Tesla не используют LiDAR. Третье место неожиданно заняла компания Great Wall Motor с моделью Wey Lanshan. Еще более неожиданным является тот факт, что последние позиции заняли такие автомобили, как Zeekr 7X, Xpeng P7+ и Mercedes-Benz C-Class, которые не избежали ни одного из этих сценариев.

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Также эксперты добавили, что различные модели тех же марок, оснащены идентичными системами помощи, иногда по-разному реагировали на изменения дорожной обстановки. Возможно, причина заключается в разных версиях программного обеспечения, или разном расположении датчиков. Тест в городских условиях также подтвердил преимущество Tesla.

Всего, исследователи протестировали 26 авто в девяти различных городских сценариях движения, включая въезд на кольцо, разворот, встречу с пешеходами, переходящими дорогу, или взаимодействие с агрессивным водителем электрического самоката.

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Первое место заняла Model X, что с легкостью прошла 8 из 9 сценариев. Второе место досталось Luxeed R7, а третье Avatr 12 – оба имеют системы помощи водителю от Huawei. Zeekr 7X и Zeekr 001 снова оказались в нижней части таблицы.