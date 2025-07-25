Инженеры Hyundai разобрали Xiaomi SU7 в Корее: что в нем нашли

Как пишет CarNewsChina, ссылаясь на корейское технологическое агентство Bloter, электрический седан SU7 от Xiaomi 16 июля был замечен во время транспортировки к офису Hyundai. Автомобиль имел временный номерной знак и, вероятно, будет использован инженерами корейского автопроизводителя для сравнительных тестов и изучения. SU7 официально не продается в Южной Корее, но, как сообщается, Hyundai импортировала несколько единиц для собственной оценки.

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Вероятно, решение детально изучить SU7 было принято на фоне растущего мирового внимания к китайским производителям электромобилей. На встрече компании в начале этого года председатель правления Hyundai Motor Group Эйсун Чун отметил необходимость оставаться конкурентоспособным не только с Tesla, но и с такими быстрорастущими игроками, как BYD.

Корейский автопроизводитель планирует использовать знания, полученные в результате работы над SU7, для дальнейшего развития, в частности в дизайне пользовательского интерфейса и информационно-развлекательных систем. Инсайдеры отметили, что операционная система HyperOS SU7 вызывает интерес у инженеров Hyundai.

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Они сравнят ее с собственной системой BlueLink Connect от Hyundai, ведь система Xiaomi может служить ориентиром для будущих дизайнов цифровых панелей приборов. Hyundai выделил 24,3 триллиона вон (около 17,6 миллиарда долларов) на инвестиции в 2025 году, почти половина из которых предназначена на исследования и разработки.