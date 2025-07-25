Інженери Hyundai розібрали Xiaomi SU7 в Кореї: що в ньому знайшли

Як пише CarNewsChina, посилаючись на корейське технологічне агентство Bloter, електричний седан SU7 від Xiaomi 16 липня був помічений під час транспортування до офісу Hyundai. Автомобіль мав тимчасовий номерний знак й, вірогідно, буде використаний інженерами корейського автовиробника для порівняльних тестів та вивчення. SU7 офіційно не продається в Південній Кореї, але, як повідомляється, Hyundai імпортувала кілька одиниць для власної оцінки.

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Вірогідно, рішення детально вивчити SU7 було прийнято на тлі зростаючої світової уваги до китайських виробників електромобілів. На зустрічі компанії на початку цього року голова правління Hyundai Motor Group Ейсун Чун наголосив на необхідності залишатися конкурентоспроможним не лише з Tesla, але й з такими швидкозростаючими гравцями, як BYD.

Корейський автовиробник планує використовувати знання, отримані в результаті роботи над SU7, для подальшого розвитку, зокрема в дизайні інтерфейсу користувача та інформаційно-розважальних систем. Інсайдери зазначили, що операційна система HyperOS SU7 викликає зацікавлення в інженерів Hyundai.

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Вони порівняють її з власною системою BlueLink Connect від Hyundai, адже система Xiaomi може слугувати орієнтиром для майбутніх дизайнів цифрових панелей приладів. Hyundai виділив 24,3 трильйона вон (близько 17,6 мільярда доларів) на інвестиції у 2025 році, майже половина з яких призначена на дослідження та розробки.