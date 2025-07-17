Реальний запас ходу Xiaomi YU7 виявився набагато нижчим, ніж обіцяв автовиробник

Як пише CarNewsChina, тест проводило китайське ЗМІ Sohu. Автомобілем для тестування був нещодавно поставлений YU7 Max з 21-дюймовими колесами та шинами Michelin Primacy 5 Energy. Його офіційний запас ходу за шкалою CLTC становить 750 кілометрів. За умовами випробування, автомобіль було налаштовано на комфортний режим їзди з низькою рекуперацією, кліматичною системою на 23-24°C на другій швидкості вентилятора, тиском в шинах на 2,9 бара.

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Кросовер їхав лише автомагістралями, утворюючи 84-кілометрову петлю. Крім того, автомобіль керувався з обмеженням швидкості двома пасажирами, які мали необхідне фотообладнання, імітуючи стан реального завантаження. Температура вдень становила 30°C. YU7 Max проїхав 483 кілометри по шосе, перш ніж його показаний запас ходу досяг нуля. Середня швидкість на цьому відрізку становила 99,6 км/год.

Це означає, що реальний запас ходу на шосе становив лише 64,4% від заявлених компанією Xiaomi 750 кілометрів за циклом CLTC. За словами Sohu, цей показник вважається середнім серед протестованих автомобілів. Xiaomi YU7 Max зумів подолати ще 9 кілометрів, перш ніж повністю вимкнувся.

Таким чином загальний запас ходу склав 492 кілометри, що призвело до остаточного показника досягнення позначки 65,5%. Використовуючи зарядну станцію з максимальним струмом 400 А та підтримкою напруги до 1000 В при потужності 400 кВт, автомобіль зарядився від 0% до 100% за 37 хвилин, із середньою потужністю 176,3 кВт.

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Пікова потужність зарядки залишалася стабільною на рівні 300 кВт між 5% та 70% заряду акумулятора приблизно 14 хвилин. Автомобіль перейшов у режим підзарядки після досягнення 90% заряду акумулятора.