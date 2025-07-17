Укр
Ру

Реальний запас ходу Xiaomi YU7 виявився набагато нижчим, ніж обіцяв автовиробник

Xiaomi YU7 Max, оснащений акумулятором ємністю 101,7 кВт-год та двома двигунами, нещодавно пройшов незалежне випробування запасу ходу. Він зміг подолати на одному заряді всього 500 кілометрів, що значно менше, ніж обіцяла Xiaomi.
Запас ходу Xiaomi YU7 виявився завищеним компанією Xiaomi- Auto24

ФОТО: Sohu|

Xiaomi YU7

Данило Северенчук
logo18 липня, 13:00
logo0
logo0 хв

Як пише CarNewsChina, тест проводило китайське ЗМІ Sohu. Автомобілем для тестування був нещодавно поставлений YU7 Max з 21-дюймовими колесами та шинами Michelin Primacy 5 Energy. Його офіційний запас ходу за шкалою CLTC становить 750 кілометрів. За умовами випробування, автомобіль було налаштовано на комфортний режим їзди з низькою рекуперацією, кліматичною системою на 23-24°C на другій швидкості вентилятора, тиском в шинах на 2,9 бара.

Читайте також: Компанія Алло відкриває прийом замовлень на новий Xiaomi YU7

Кросовер їхав лише автомагістралями, утворюючи 84-кілометрову петлю. Крім того, автомобіль керувався з обмеженням швидкості двома пасажирами, які мали необхідне фотообладнання, імітуючи стан реального завантаження. Температура вдень становила 30°C. YU7 Max проїхав 483 кілометри по шосе, перш ніж його показаний запас ходу досяг нуля. Середня швидкість на цьому відрізку становила 99,6 км/год.

Це означає, що реальний запас ходу на шосе становив лише 64,4% від заявлених компанією Xiaomi 750 кілометрів за циклом CLTC. За словами Sohu, цей показник вважається середнім серед протестованих автомобілів. Xiaomi YU7 Max зумів подолати ще 9 кілометрів, перш ніж повністю вимкнувся.

Таким чином загальний запас ходу склав 492 кілометри, що призвело до остаточного показника досягнення позначки 65,5%. Використовуючи зарядну станцію з максимальним струмом 400 А та підтримкою напруги до 1000 В при потужності 400 кВт, автомобіль зарядився від 0% до 100% за 37 хвилин, із середньою потужністю 176,3 кВт.

Також цікаво: Xiaomi готує нову модель – трирядний позашляховик YU9

Пікова потужність зарядки залишалася стабільною на рівні 300 кВт між 5% та 70% заряду акумулятора приблизно 14 хвилин. Автомобіль перейшов у режим підзарядки після досягнення 90% заряду акумулятора.

#Новини #YU7 #Електромобіль #Автоновинка #Фото #Xiaomi