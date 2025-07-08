Xiaomi готує нову модель – трирядний позашляховик YU9

Як пише CarNewsChina, компанія не підтвердила, але й не спростувала випробування нової моделі. Розробка YU9, схоже, відбувається на тлі успіху для поточного позашляховика Xiaomi. Згідно з даними, опублікованими компанією, понад 280 000 замовлень на YU7 було оформлено протягом 18 годин після його нещодавнього запуску.

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На шпигунських знімках помітно, що майбутній позашляховик з кодовим ім’ям “Kunlun” й, вірогідно, серійною назвою YU9, буде трирядним автомобілем з довжиною близько 5,3 метрів. У разі запуску він, ймовірно, буде орієнтований на такі моделі, як Li Auto L9 та Zeekr 9X.

На відміну від серійних SU7 та YU7, що пропонуються у повністю електричних версіях, новинка, за чутками, використовуватиме гібридну систему з подовженим запасом ходу від Li Auto L9, що поєднує 1,5-літровий двигун з турбонаддувом з двомоторною повнопривідною системою.

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Вона матиме потужність понад 400 к.с. й забезпечуватиме розгін до першої сотні близько 5 секунд. Запас ходу на електротязі може перевищувати 200 км (CLTC), а сумарний запас ходу – до 1500 км. Очікується, що автомобіль також матиме архітектуру 800 В.

Попри камуфляж, помітно, що дизайн передньої частини моделі дещо нагадує YU7, включаючи вищу лінію капота та встановлений на даху LiDAR. Зображень інтер’єру немає, але варто очікувати зосередження на цифровій інтеграції та дизайну з великим центральним екраном.

YU9 також стане першим автомобілем Xiaomi, який пропонуватиме шести- або семимісне компонування (2+2+2 або 2+3+2), заповнюючи прогалину в поточній лінійці продуктів. Серед інших очікуваних функцій – підрулювання задніми колесами, що покращить керованість, попри великі габарити позашляховика.

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За припущеннями, вартість нового Xiaomi YU9 починатиметься від 359 800 юанів (приблизно 50 000 доларів), а за топові варіанти проситимуть близько 500 000 юанів (приблизно $69 000).