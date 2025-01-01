В Україні стартували продажі автомобілів Xiaomi

Компанія Алло розпочинає розвиток власного напряму автобізнесу – продаж електромобілів. З 2016 року ретейлер є офіційним представником бренду Xiaomi в Україні. В травні 2025 року Алло в партнерстві з мерчантами маркетплейсу запустила категорію електромобілів, а тепер пропонуватиме електричні автівки й від себе як продавця.

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Першим таких електромобілем є Xiaomi SU7. Новинка пропонується у чотирьох версіях: базовій, SU7 Pro, SU7 Max та високопродуктивній SU7 Ultra. Покупці зможуть обирати з 9 кольорів кузова та 5 варіантів забарвлення салону. Базова версія електроседана має батарею ємністю 73,6 кВт-год з запасом ходу до 700 км та потужність електромотора до 220 кВт (299 к.с.) й 400 Нм.

Цього достатньо, аби досягати першої сотні менш ніж за 5,3 секунди. В перелік оснащення входять 16,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3К, проєкційний екран, повний набір електронних помічників, панорамний дах та оббивка шкірою Nappa. Вартість базового Xiaomi SU7 наразі становить від 1 381 999 гривень.

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Рівень оснащення SU7 Pro підійде для тих, хто шукає версію з найбільшим запасом ходу. В такому виконанні автівка пропонується з батареєю CATL ємністю 94,3 кВт-год, що забезпечує діапазон до 830 кілометрів. Потужність двигуна залишилась незмінною, а розгін до 100 км/год сягає 5,7 секунди. Ціна моделі починається від 1 548 999 гривень.

Повнопривідний SU7 Max використовує батарею на 101 кВт-год, що забезпечує до 800 кілометрів на одному заряді. Загальна потужність силової установки становить 495 кВт (673 к.с.) та 838 Нм крутного моменту. Xiaomi SU7 Max має вартість від 1 841 999 гривень здатен розігнатися від 0 до 100 км/год всього за 2,78 секунди.

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Однак, для тих кому такої продуктивності замало, компанія Xiaomi пропонує SU7 у версії Ultra. Фактично, це докорінно інший автомобіль з трьома електромоторами на 1548 кінських сил. Така вражаюча потужність дозволяє автівці досягати першої сотні за 1,98 секунди. Батарея на 93 кВт-год дозволяє подолати до 630 кілометрів на одному заряді. Вартість флагманської моделі становить від 3 349 999 гривень.