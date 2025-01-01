В Украине стартовали продажи автомобилей Xiaomi

Компания Алло начинает развитие собственного направления автобизнеса – продажа электромобилей. С 2016 года ретейлер является официальным представителем бренда Xiaomi в Украине. В мае 2025 года Алло в партнерстве с мерчантами маркетплейса запустила категорию электромобилей, а теперь будет предлагать электрические машины и от себя как продавца.

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Первым таким электромобилем является Xiaomi SU7. Новинка предлагается в четырех версиях: базовой, SU7 Pro, SU7 Max и высокопроизводительной SU7 Ultra. Покупатели смогут выбирать из 9 цветов кузова и 5 вариантов окраски салона. Базовая версия электроседана имеет батарею емкостью 73,6 кВт-ч с запасом хода до 700 км и мощность электромотора до 220 кВт (299 л.с.) и 400 Нм.

Этого достаточно, чтобы достигать первой сотни менее чем за 5,3 секунды. В перечень оснащения входят 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 3К, проекционный экран, полный набор электронных помощников, панорамная крыша и обивка кожей Nappa. Стоимость базового Xiaomi SU7 сейчас составляет от 1 381 999 гривен.

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Уровень оснащения SU7 Pro подойдет для тех, кто ищет версию с наибольшим запасом хода. В таком исполнении автомобиль предлагается с батареей CATL емкостью 94,3 кВт-ч, что обеспечивает диапазон до 830 километров. Мощность двигателя осталась неизменной, а разгон до 100 км/ч достигает 5,7 секунды. Цена модели начинается от 1 548 999 гривен.

Полноприводный SU7 Max использует батарею на 101 кВт-ч, что обеспечивает до 800 километров на одном заряде. Общая мощность силовой установки составляет 495 кВт (673 л.с.) и 838 Нм крутящего момента. Xiaomi SU7 Max имеет стоимость от 1 841 999 гривен способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды.

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Однако, для тех кому такой производительности мало, компания Xiaomi предлагает SU7 в версии Ultra. Фактически, это в корне другой автомобиль с тремя электромоторами на 1548 лошадиных сил. Такая впечатляющая мощность позволяет машине достигать первой сотни за 1,98 секунды. Батарея на 93 кВт-ч позволяет преодолеть до 630 километров на одном заряде. Стоимость флагманской модели составляет от 3 349 999 гривен.