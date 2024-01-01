Xiaomi показала YU7, очередного убийцу Tesla Model Y

Xiaomi представила компактный кроссовер YU7, который рекламируется как убийца Tesla Model Y. Хотя во время предпродажного события не было предоставлено никакой информации о ценах или предварительные заказы, мы знаем, что Xiaomi планирует начать поставки в июле, пишет autoevolution.

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Xiaomi выпустила свой первый электромобиль в 2024 году, который стал вскоре одним из самых популярных электрических седанов в Китае, превзойдя Tesla Model 3. Учитывая, насколько хорошо китайцы приняли SU7, мы ожидаем, что YU7 станет одним из самых популярных автомобилей в Китае.

Хотя YU7 имеет общие технические детали со своим братом, Xiaomi настаивает, что это не высший SU7, а полностью переработанный автомобиль. С точки зрения дизайна, YU7 мгновенно узнаваем, хотя его пропорции и посадка совсем другие.

YU7 оснащен самым большим алюминиевым капотом среди серийных автомобилей, площадью 3,11 кв. м. Под ним автопроизводитель вместил багажник объемом 141 литр, дополняющий основной грузовой отсек объемом 678 литров, который расширяется до 1758 литров со сложенными задними сиденьями.

Система электрических дверных ручек, врезающихся в салон, является новой для кроссовера, которая удерживает дверные ручки утопленными как в неподвижном состоянии, так и в движении. Система автоматически выдвигает ручки, когда водитель приближается с ключом. Ручки складываются после посадки, улучшая эстетику и аэродинамику.

Говоря об аэродинамике, Xiaomi заявляет, что YU7 использует усовершенствованную многоканальную архитектуру SU7 с 10 сквозными воздушными каналами и 19 оптимизированными вентиляционными отверстиями для управления потоком воздуха. YU7 обещает очень низкий коэффициент сопротивления 0,245, что обеспечивает лучший в своем классе запас хода среди электрических спортивных внедорожников.

YU7 представлен в трех цветах: Emerald Green, Titanium Silver и Lava Orange. Первый – это двухслойная краска, которая наносится в три этапа для обеспечения красивых световых эффектов. Titanium Silver использует более грубые алюминиевые хлопья для максимального усиления яркости и контрастности. Наконец, Lava Orange перейдет из SU7 и наносится двухслойным способом.

В интерьере доминирует первый в отрасли серийный панорамный дисплей Xiaomi HyperVision. Он использует сложный тройной массив экранов Mini-LED с использованием "технологии панорамной изогнутой проекции" для проецирования исчерпывающей информации на нижнюю часть лобового стекла. Это создает большой сверхширокий дисплей диагональю 1,1 метра. Специальное покрытие предотвращает блики, обеспечивая идеальную читабельность под прямыми солнечными лучами.

Панорамный дисплей HyperVision полностью настраивается и адаптируется к различным сценариям использования. Водитель и пассажир могут менять расположение в соответствии со своими предпочтениями. Интерфейс предлагает пять модульных категорий информации: показатели приборов, элементы управления медиа, часовые пояса, обновления погоды и навигация, все из которых можно свободно настраивать.

Xiaomi YU7 оснащен самым современным электродвигателем компании – HyperEngine V6s Plus. Он использует технологию сегментированной магнитной стали, что значительно уменьшает потери и повышает эффективность. Это позволяет ему вращаться со скоростью до 22 000 об/мин. В конфигурации с двумя двигателями YU7 выдает до 690 лошадиных сил, чего достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 3,23 секунды с максимальной скоростью 253 км/ч.

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Как и SU7, Xiaomi YU7 будет предлагаться в вариантах Standard, Pro и Max. Хотя комплектация Ultra не упоминается, Xiaomi, вероятно, работает над моделью, готовой к треку. Базовая комплектация обеспечивает 835 км запаса хода на одном заряде с нуля благодаря аккумулятору емкостью 96,3 кВт-ч. Это делает его самый длинный запас хода полностью электрическим внедорожником с аккумулятором емкостью менее 100 кВт-ч. Конфигурации полного привода Pro (аккумулятор емкостью 96,3 кВт-ч) и Max (аккумулятор 101,7 кВт-ч) также обеспечивают запас хода на одном заряде с нуля 760 км и 770 км соответственно.

Все варианты Xiaomi YU7 оснащены высоковольтной платформой из карбида кремния на 800 вольт с пиковым напряжением 897 В. Максимальная скорость зарядки обеспечивает зарядку от 10% до 80% за 12 минут, а запас хода - 620 км - за 15 минут.

Сейчас информация о ценах не предоставлена, и потенциальные клиенты еще не могут сделать предварительный заказ на YU7. Первые поставки ожидаются в июле.