Xiaomi продает тюнингованный капот для SU7 Ultra за 5800 долларов

Как пишет CarNewsChina, дополнительный карбоновый капот был представлен, чтобы позволить клиентам сделать свой серийный SU7 Ultra больше похожим на прототип, который использовался для испытаний производительности, включая заезды на Нюрбургринге.

Читайте также: Xiaomi отказалась от ограничений мощности SU7 Ultra после возмущения владельцев

Сначала Xiaomi заявляла, что капот, изготовлен с помощью сложного процесса горячего прессования, уменьшит вес автомобиля на 1,3 кг и будет иметь два сквозных канала, предназначенные для эффективного потока воздуха. Однако, получив свои машины с дорогим капотом, некоторые владельцы провели сравнительные тесты.

Внутренняя структура модели с опционным капотом не имеет существенных отличий по сравнению с моделью без этой опции

Оказалось, что вентиляционные отверстия не несут никакой пользы и являются бутафорскими. Это быстро привело к разочарованию и обвинений в сторону автопроизводителя в Интернете. Подобные вентиляционные отверстия на капоте моделей Ferrari или Porsche, способствуют прижимной силе или охлаждению, тогда как в Xiaomi это просто косметический элемент.

Также интересно: Xiaomi SU7 получил 5 звезд в краш-тесте C-NCAP

Хотя Xiaomi отмечала “крутом внешнем виде” и снижении веса капота, основным обоснованием вентилируемой конструкции была его аэродинамическая функция. Расхождение между заявленными аэродинамическими преимуществами и очевидным отсутствием функциональности вызвало разочарование владельцев SU7 Ultra, особенно учитывая значительную стоимость этого варианта.