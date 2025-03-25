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Xiaomi SU7 получил пять звезд в краш-тесте C-NCAP

Первая модель техногиганта Xiaomi получила 5 звезд в краш-тесте C-NCAP. К слову, Xiaomi SU7 продемонстрировал лучший результат среди всех автомобилей, протестированных по стандарту безопасности 2024 года.
Xiaomi SU7 прошел краш-тест C-NCAP: какой результат - Auto24

ФОТО: Xiaomi|

Xiaomi SU7

Даниил Северенчук
logo26 марта, 18:40
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Xiaomi SU7 стал бестселлером, поскольку получил уже более 186 112 заказов. Как отмечает CarNewsChina, на данный момент спрос на Xiaomi SU7 все еще превышает предложение. В результате время ожидания этой модели достигает 11 месяцев. Теперь Xiaomi SU7 оценили с помощью китайского теста безопасности C-NCAP.

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Его организовывает Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC). В краш-тестах безопасность автомобиля оценивается по шкале от 0 до 100%. А затем эти проценты превращаются в звездочки, чтобы сделать результат более понятным. C-NCAP включает тесты для пассажиров транспортного средства, уязвимых участников дорожного движения и функции помощи в безопасности.

Для проверки выбрали полноприводную версию SU7 Max. Она оснащена сенсором AT128 LiDAR от Hesai и системой помощи водителю Xiaomi Pilot Max. Его розничная цена в Китае составляет 299 900 юаней (41 345 долларов). Общий показатель модели по итогам краш-тестов C-NCAP составил 93,5%.

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SU7 Max получил самый высокий результат в категории Active Safety (95,25%). Его автоматическое экстренное торможение (AEB) и эффективность освещения почти получили максимальную оценку. В то же время за защиту пассажиров электроседан получил 94,31% и 90,42% за защиту пешеходов и других участников движения.

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