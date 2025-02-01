Перший електрокросовер Xiaomi має запас ходу в 760 кілометрів

Як зазначає CarNewsChina, стартова ціна китайського конкурента Tesla Model Y може починатись від 250 тисяч юанів, що еквівалентно 34 500 доларів за поточним курсом. Перший електричний кросовер Xiaomi буде оснащений трикомпонентною батареєю та двома електромоторами з максимальною потужністю у 220 кВт (295 к.с.) на передній й 288 кВт (386 к.с.) на задній осях.

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Повідомляється, що модель матиме три версії з запасом ходу 670, 750 та 760 кілометрів за циклом CLTC відповідно. Споряджена маса Xiaomi SU7 незалежно від комплектації становить 2405 кілограмів, а максимальна швидкість – 253 км/год. Даних про запас ходу монопривідної версії з одним електродвигуном на задній осі наразі немає.

Відомо лише, що в такому виконані максимальна потужність моделі становитиме 235 кВт (315 “коней”). Xiaomi YU7 має 4999 мм в довжину, 1996 мм в ширину, 1600 мм у висоту й колісну базу в 3000 міліметрів. Судячи зі шпигунських знімків, наклейки на кузові свідчать про те, що Xiaomi може випустити кілька комплектацій, включаючи стандартну, Pro та Max.

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Крім того, лідар на даху вказує на те, що YU7 продовжить оснащуватися власною системою автономного водіння Xiaomi. Також шпигунам вдалось зробити знімок частини салону, на якому, попри погану якість, помітно, що кросовер матиме надширокий екран.