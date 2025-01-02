В багажнику електричного Xiaomi SU7 можна створити справжній "акваріум" з рибою

Багато сучасних електромобілів мають режим для домашніх улюбленців, проте, як повідомляє CarNewsChina, виявилось, що SU7 відрізняється від усіх, адже має так званий “режим риби” (“Fish Mode”). Однак, йдеться не про програмне забезпечення, як можна було б подумати…

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Річ у тім, що в передньому контейнері SU7, об’ємом 105 літрів, дійсно можна зберігати рибу, оскільки він повністю герметичний і навіть має два отвори для зливу води. Сам багажник виконаний з пластику й має дві гумові заглушки, що закривають дренажі.

На відео, опублікованому в Інтернеті, любитель риболовлі завантажив на свій Xiaomi SU7 близько семи великих риб. Вони насправді здаються занадто великими, щоб поміститися в багажник. Також в кадрі можна побачити перехожих, які намагаються перевірити, чи не тече контейнер і він дійсно зберігає повну герметичність.

Xiaomi SU7 став однією з сенсацій 2024 року. Поставки моделі почалися у квітні, і до кінця року Xiaomi, яка раніше ніколи не випускала автомобілі, реалізувала 135 000 авто. Нещодавно Лей Цзюнь поставив ціль продажів у 300 000 одиниць на 2025 рік.

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В грудні минулого року компанія також презентувала перший власний кросовер під назвою YU7. Його поставки повинні початися приблизно в середині року. Позашляховик збиратимуть на заводі Xiaomi в Пекіні. Оскільки компанія вже постачає понад 20 000 моделей SU7 на місяць, ціль у 300 000 може бути легко досягнута.