В багажнике электрического Xiaomi SU7 можно создать настоящий "аквариум" с рыбой

Многие современные электромобили имеют режим для домашних питомцев, однако, как сообщает CarNewsChina, оказалось, что SU7 отличается от всех, ведь имеет так называемый “режим рыбы” (“Fish Mode”). Однако, речь идет не о программном обеспечении, как можно было бы подумать..

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Дело в том, что в переднем контейнере SU7, объёмом 105 литров, действительно можно хранить рыбу, поскольку он полностью герметичен и даже имеет два отверстия для слива воды. Сам багажник выполнен из пластика и имеет две резиновые заглушки, закрывающие дренажи.

На видео, опубликованном в Интернете, любитель рыбалки загрузил на свой Xiaomi SU7 около семи крупных рыб. Они на самом деле кажутся слишком большими, чтобы поместиться в багажник. Также в кадре можно увидеть прохожих, которые пытаются проверить, не течет ли контейнер и он действительно сохраняет полную герметичность.

Xiaomi SU7 стал одной из сенсаций 2024 года. Поставки модели начались в апреле, и к концу года Xiaomi, которая ранее никогда не выпускала автомобили, реализовала 135 000 авто. Недавно Лей Цзюнь поставил цель продаж в 300 000 единиц на 2025 год.

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В декабре прошлого года компания также представила первый собственный кроссовер под названием YU7. Его поставки должны начаться примерно в середине года. Внедорожник будут собирать на заводе Xiaomi в Пекине. Поскольку компания уже поставляет более 20 000 моделей SU7 в месяц, цель в 300 000 может быть легко достигнута.