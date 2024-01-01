Xiaomi почала продавати "заряджений" SU7 Ultra, який розганяється до сотні за 1,98 секунди

Гігант побутової електроніки серйозно налаштований поборотись за звання виробника найшвидших електромобілів на планеті. Виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь натякнув на досягнення компанії в соціальних мережах, показавши, що електромобіль SU7 Ultra Prototype пройшов коло Нюрнбургрингу за 6:46,874.

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Для розуміння – це майже на 20 секунд швидше за Porsche Taycan Turbo GT. Ще більш вражаючим це досягнення робить той факт, що команда витратила лише одну спробу на встановлення рекорду. За кермом авто був Девід Піттард, який виграв 24 години Нюрбургринга 2023 року.

Однак, цікаво, що в момент встановлення часу на колі, з невідомих причин автівка втратила свою потужність приблизно на 10 секунд (цей момент можна побачити на відео на близько 4:15). Якби цього не сталось, очевидно, час кола був би ще кращим.

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Водночас серійний SU7 Ultra також відрізняється приголомшливими характеристиками й обіцяє майже таку ж продуктивність, що й прототип. Автомобіль оснащений трьома електромоторами потужністю 1526 к.с. Ця система складається з двох флагманських двигунів Xiaomi V8s і одного двигуна V6s. Xiaomi каже, що він може розганятися до 100 км/год лише за 1,98 секунди, до 200 км/год за 5,86 секунди та розвивати максимальну швидкість до 350 км/год.

Заряд надходить від батареї CATL Qilin 2.0. Її ємність наразі не розкривається, проте компанія каже, що автівка має запас ходу в 630 км за циклом CLTC. Крім того, модель отримала вуглецеві керамічні гальмівні диски. 430 мм передні диски є найбільшими карбоновими дисками серед седанів поточного виробництва. Компанія Akebono поставила гальмівні супорти, які складаються з шестипоршневих блоків спереду та чотирипоршневих блоків ззаду.

До того ж Xiaomi встановила нові двокамерні пневматичні пружини та амортизатори, або, за бажанням клієнтів, SU7 Ultra може бути оснащений койловерами Bilstein Evo T1, які пропонують 10 рівнів стиснення та регулювання відскоку. Комплексне векторне розподілення крутного моменту також є стандартним і може регулювати потужність від двигунів до 500 разів на секунду.

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Інтер’єр моделі оснастили кермом з пласкими зрізами, акцентами з алькантари, та новим інтерфейсом панелі приладів, проєкційного дисплея та дисплея інформаційно-розважальної, який було налаштовано для більш спортивного вигляду. Вартість новинки в Китаї становить від 114 000 доларів США. Перші поставки клієнтам заплановані на березень 2025 року. Компанія каже, що отримала 3680 попердніх замовлень за перші 10 хвилин після презентації моделі.