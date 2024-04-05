Китайський техногігант, який нещодавно представив світові свій перший власний електромобіль Xiaomi SU7, поділився кадрами роботи свого конвеєра.

Засновник, голова правління та генеральний директор Xiaomi – Лей Цзюнь, повідомив, що компанія збирає 40 автомобіль на годину. Це означає, що абсолютно новий SU7 сходить з конвеєра кожні 76 секунд.

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Такого результату досягли завдяки високій автоматизації виробничої лінії та застосуванням під час збірки 700 інтелектуальних роботів. Роботи виконують різноманітні завдання, такі як: транспортування деталей, а також їх перевірка та встановлення.

Як зазначив голова компанії, в кузовному цеху працює 20 співробітників та 381 робот. На одну робочу станцію встановлено вісім “роботизованих рук” (по чотири з кожного боку автомобіля), які встановлюють кузовні панелі та займаються їх підгонкою.

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Також роботи встановлюють скло та панорамний дах. Загалом на збірку одного кузова витрачається менше ніж 30 секунд. Як стверджує Xiaomi – це вдвічі швидше, ніж у інших автовиробників. Подібна система встановлена й у фарбувальному цеху. Компанія вважає що використання роботизованих систем є більш ефективним за людей-операторів.

Xiaomi планує досягти показника продажів у 100 000 одиниць на рік у 2024 році та до 900 000 одиниць протягом наступних трьох років. Для цього компанія перед початком продажів почала надавати SU7 блогерам та інфлюенсерам і схоже, досягнула бажаного.

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Всього за перші пів години з моменту відкриття замовлення компанія отримала 50 000 запитів на бронювання. Через 24 години вони отримали 90 000 бронювань. Компанія вже почала поставки автомобілем клієнтам.