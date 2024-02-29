Стало відомо, як світові концерни поставилися до відмови Apple від виробництва електрокара. Американська корпорація розробляла батарейну машину близько десяти років.

Відмова Apple від розробки електрокара стала шоком для Xiaomi. Як пише видання 110km, якщо китайські гіганти на кшталт Xiaomi виявилися шоковані цим рішенням, то великі німецькі бренди Volkswagen і BMW не приховують своєї радості. Для багатьох автовиробників рішення американської корпорації дозволить відкласти складні проекти створення нових транспортних засобів.

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Інженери Xiaomi упродовж трьох років розробляли власний електромобіль. На створення машини фахівці витратили близько трьох мільярдів доларів. Однією з важливих причин таких значних витрат було бажання перевершити Apple. При цьому американська корпорація за десять років роботи так і не продемонструвала робочого прототипу електрокара.

Попри те, що новина про закриття проекту Apple Car шокувала главу Xiaomi Лея Цзюня, топ-менеджер заявив, що не відмовиться від автомобільного спрямування. І це не дивно, оскільки електроседан SU7 повністю готовий до продажу.

Кардинально іншої думки дотримуються автомобільні бренди Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz. Німці не приховують своєї радості, оскільки всі прогнози про те, що розробки Apple можуть перевершити технологічні рішення автоконцернів, не справдилися. Тепер виробники можуть відмовитись від складних проектів зі створення транспортних засобів, за допомогою яких вони планували конкурувати з американською корпорацією.

У 2022 році в Apple заявляли, що тимчасово відкладають розробку електромобіля. Тоді фахівці повідомляли, що прем’єра машини відбудеться не раніше 2026 року.