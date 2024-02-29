Стало известно, как мировые концерны отнеслись к отказу Apple от производства электрокара Американская корпорация разрабатывала батарейную машину около десяти лет.

Отказ Apple от разработки электрокара стал шоком для Xiaomi. Как пишет издание 110km, если китайские гиганты вроде Xiaomi оказались шокированы этим решением, крупные немецкие бренды Volkswagen и BMW не скрывают своей радости. Для многих автопроизводителей решение американской корпорации позволит отложить сложные проекты проектирования новых транспортных средств.

Читайте также: Компания Apple хочет, чтобы водители управляли автомобилями в очках виртуальной реальности Vision Pro

Инженеры Xiaomi в течение трех лет разрабатывали собственный электромобиль. На создание машины специалисты потратили около трех миллиардов долларов. Одной из важных причин таких значительных затрат было желание превзойти Apple. При этом американская корпорация за десять лет работы так и не продемонстрировала рабочего прототипа электрокара.

Несмотря на то, что новость о закрытии проекта Apple Car шокировала главу Xiaomi Лея Цзюня, топ-менеджер заявил, что не откажется от автомобильного направления. И это неудивительно, поскольку электроседан SU7 полностью готов к продаже.

Кардинально другого мнения придерживаются автомобильные бренды Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Немцы не скрывают своей радости, поскольку все прогнозы о том, что разработки Apple могут превзойти технологические решения автоконцернов не оправдались. Теперь производители могут отказаться от сложных проектов по созданию транспортных средств, с помощью которых они планировали конкурировать с американской корпорацией.

В 2022 году в Apple заявляли, что временно откладывают разработку электромобиля. Тогда специалисты сообщали, что премьера машины состоится не ранее 2026 года.