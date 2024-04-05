Китайский техногигант, который недавно представил миру свой первый собственный электромобиль Xiaomi SU7, поделился кадрами работы своего конвейера.

Основатель, председатель правления и генеральный директор Xiaomi – Лей Цзюнь, сообщил, что компания собирает 40 автомобиль в час. Это означает, что совершенно новый SU7 сходит с конвейера каждые 76 секунд.

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Такого результата достигли благодаря высокой автоматизации производственной линии и применением при сборке 700 интеллектуальных роботов. Роботы выполняют различные задачи, такие как: транспортировка деталей, а также их проверка и установка.

Как отметил глава компании, в кузовном цехе работает 20 сотрудников и 381 робот. На одну рабочую станцию установлено восемь "роботизированных рук" (по четыре с каждой стороны автомобиля), которые устанавливают кузовные панели и занимаются их подгонкой.

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Также работы устанавливают стекло и панорамную крышу. Всего на сборку одного кузова тратится менее 30 секунд. Как утверждает Xiaomi – это вдвое быстрее, чем у других автопроизводителей. Подобная система установлена и в покрасочном цехе. Компания считает, что использование роботизированных систем является более эффективным за людей-операторов.

Xiaomi планирует достичь показателя продаж в 100 000 единиц в год в 2024 году и до 900 000 единиц в течение следующих трех лет. Для этого компания перед началом продаж начала предоставлять SU7 блогерам и инфлюенсерам и похоже, достигла желаемого.

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Всего за первые полчаса с момента открытия заказа компания получила 50 000 запросов на бронирование. Через 24 часа они получили 90 000 бронирований. Компания уже начала поставки автомобилем клиентам.