В первые сутки с момента старта продаж техногигант набрал почти 90 тысяч заказов.

Китайский производитель смартфонов и "умной" техники в минувший четверг запустил продажи своего первого автомобиля - электроседана SU7. Электрокар Xiaomi придется ждать от четырех до семи месяцев.

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Первенец техногиганта, который оказался более чем вдвое дешевле Tesla Model S, вызвал ажиотаж: за первые четыре минуты поступило 10 тысяч заказов, а за сутки - более 88 тысяч. Желающие заказать электрокар сейчас должны ждать примерно полгода, предупреждает Xiaomi.

В мобильном приложении Xiaomi Car, запущенном накануне старта продаж, ориентировочный срок ожидания базового SU7 составляет 18-21 неделю или 4-5 месяцев. Это заднеприводный вариант с 299-сильным мотором, разгоном до сотни за 5,28 секунды и паспортным запасом хода 700 километров. Стоимость такого седана – 215 900 юаней ($30 тысяч).

Для более дорогого SU7 Pro срок ожидания такой же, а топовый SU7 Max c 673-сильной двухмоторной установкой придется ждать уже 27-30 недель (6-7 месяцев). С места до 100 километров в час SU7 Max разгоняется за 2,78 секунды и проезжает до 800 километров на полном заряде батареи емкостью 101 киловатт-час. Цена - 299 900 юаней, ($42 тысячи).

Xiaomi выпустила седан в напряженное время: конкуренция на рынке продолжает расти, и компании ведут ценовые войны, пытаясь привлечь клиентов на фоне огромного разнообразия. До прибытия серьезного соперника марка Aito, поддерживаемая Huawei, ввела большие скидки на внедорожники M7, Xpeng - на флагманский электрокар G9. Новые льготы и субсидии подготовила Chery.