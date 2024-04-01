У першу добу з моменту старту продажів техногігант набрав майже 90 тисяч замовлень.

Китайський виробник смартфонів та «розумної» техніки минулого четверга запустив продажі свого першого автомобіля — електроседана SU7. Електрокар Xiaomi доведеться чекати від чотирьох до семи місяців.

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Первенець техногіганта, який виявився більш ніж удвічі дешевшим за Tesla Model S, викликав ажіотаж: за перші чотири хвилини надійшло 10 тисяч замовлень, а за добу — понад 88 тисяч. Бажаючі замовити електрокар зараз мають чекати приблизно півроку, попереджає Xiaomi.

У мобільному додатку Xiaomi Car, запущеному напередодні старту продажів, орієнтовний термін очікування базового SU7 становить 18-21 тиждень або 4-5 місяців. Це задньопривідний варіант з 299-сильним мотором, розгоном до сотні за 5,28 секунди і паспортним запасом ходу 700 кілометрів. Вартість такого седана – 215 900 юанів ($30 тисяч).

Для дорожчого SU7 Pro термін очікування такий самий, а топовий SU7 Max c 673-сильною двомоторною установкою доведеться чекати вже 27-30 тижнів (6-7 місяців). З місця до 100 кілометрів на годину SU7 Max розганяється за 2,78 секунди та проїжджає до 800 кілометрів на повному заряді батареї ємністю 101 кіловат-годину. Ціна - 299 900 юанів, ($42 тисячі).

Xiaomi випустила седан у напружений час: конкуренція на ринку продовжує зростати, і компанії ведуть цінові війни, намагаючись залучити клієнтів на тлі величезної різноманітності. До прибуття серйозного суперника марка Aito, що підтримується Huawei, ввела великі знижки на позашляховики M7, Xpeng - на флагманський електрокар G9. Нові пільги та субсидії підготувала Chery.