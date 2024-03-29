Перший електромобіль від китайського техногіганта надійшов у продаж. В Китаї за базову версію Xiaomi SU7 просять 215 900 юанів, що становить близько 29 900 доларів. Це робить електромобіль від Xiaomi не тільки дешевшим за Tesla Model S, з якою він конкурує, а й за Model 3.

Офіційна заява про те, що виробник смартфонів планує створити власний електромобіль з'явилась ще у 2021 році. На його розробку компанія витратила три роки й декілька місяців тому SU7 дебютував офіційно.

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Xiaomi SU7 за рівнем оснащення та характеристиками є конкурентом Tesla Model S, проте його середня комплектація SU7 Pro продається лише за 245 900 юанів, що становить $34 000. Це надзвичайно низька вартість порівняно з Tesla, адже доступний седан Model 3, має таку ж ціну на китайському ринку.

Базова комплектація SU7 Standart коштує ще менше. Вартість такого авто починається від 29 875 доларів, тоді як топова версія SU7 Max отримала цінник 41 500 доларів. Цікаво, що Xiaomi розпочне продажі з доставки лімітованої версії «Founders Edition» клієнтам. Таких авто було випущено всього 5000 тисяч.

Ймовірно, маркетологи Xiaomi надихалися розробниками Tesla Cybertruck, однак, китайська компанія пропонує свої авто без надбавки до ціни, а також власникам SU7, на відміну від покупців Cybertruck, не доведеться чекати в величезній черзі на авто, адже поставки почнуться з 3 квітня.

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Після відкриття бронювання на електромобіль, компанія Xiaomi отримала понад 50 000 замовлень через пів години. Покупці, які хотіли отримати SU7 Founders Edition, повинні були внести безповоротний депозит в розмірі 2765 доларів. За звичайну версію потрібно було внести $690, проте ці гроші можна повернути протягом семи днів в разі відмови від покупки.

Електричний седан від Xiaomi пропонується як з заднім, так і з повним приводом. Базова та середня комплектація мають один двигун позаду й побудовані на 400-вольтовій архітектурі, тоді як двомоторна версія Max має 800-вольтову архітектуру й кращу швидкість зарядки.

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Базова версія має батарею ємністю 73,6 кВт-год, якої вистачить на 700 км шляху. Комплектація Pro має акумулятор на 94,3 кВт-год й може подолати 830 км, а повнопривідна версія оснащена батареєю ємність 101 кВт-год й має запас ходу до 800 км й прискорення до першої сотні всього за 2,78 секунди.