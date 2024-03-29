Первый электромобиль от китайского техногиганта поступил в продажу. В Китае за базовую версию Xiaomi SU7 просят 215 900 юаней, что составляет около 29 900 долларов. Это делает электромобиль от Xiaomi не только дешевле Tesla Model S, с которой он конкурирует, но и Model 3.

Официальное заявление о том, что производитель смартфонов планирует создать собственный электромобиль появилось еще в 2021 году. На его разработку компания потратила три года и несколько месяцев назад SU7 дебютировал официально.

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Xiaomi SU7 по уровню оснащения и характеристикам является конкурентом Tesla Model S, однако его средняя комплектация SU7 Pro продается всего за 245 900 юаней, что составляет $34 000. Это очень низкая стоимость по сравнению с Tesla, ведь доступный седан Model 3, имеет такую же цену на китайском рынке.

Базовая комплектация SU7 Standart стоит еще меньше. Стоимость такого авто начинается от 29 875 долларов, тогда как топовая версия SU7 Max получила ценник 41 500 долларов. Интересно, что Xiaomi начнет продажи с доставки лимитированной версии "Founders Edition" клиентам. Таких авто было выпущено всего 5000 тысяч.

Вероятно, маркетологи Xiaomi вдохновлялись разработчиками Tesla Cybertruck, однако, китайская компания предлагает свои авто без надбавки к цене, а также владельцам SU7, в отличие от покупателей Cybertruck, не придется ждать в огромной очереди на авто, ведь поставки начнутся с 3 апреля.

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После открытия бронирования на электромобиль, компания Xiaomi получила более 50 000 заказов через полчаса. Покупатели, которые хотели получить SU7 Founders Edition, должны были внести невозвратный депозит в размере 2765 долларов. За обычную версию нужно было внести $690, однако эти деньги можно вернуть в течение семи дней в случае отказа от покупки.

Электрический седан от Xiaomi предлагается как с задним, так и с полным приводом. Базовая и средняя комплектация имеют один двигатель сзади и построены на 400-вольтовой архитектуре, тогда как двухмоторная версия Max имеет 800-вольтовую архитектуру и лучшую скорость зарядки.

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Базовая версия имеет батарею емкостью 73,6 кВт-ч, которой хватит на 700 км пути. Комплектация Pro имеет аккумулятор на 94,3 кВт-ч и может преодолеть 830 км, а полноприводная версия оснащена батареей емкость 101 кВт-ч и имеет запас хода до 800 км и ускорение до первой сотни всего за 2,78 секунды.