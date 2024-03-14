Об этом стало известно, когда техногигант недавно подал еще одну заявку в Министерство промышленности и информатизации Китая. Речь идет о модификации SU7 с одним мотором на задней оси и, вероятно, большей батареей.

На китайском рынке электромобиль от Xiaomi дебютирует 28 марта. По имеющейся информации, новая модель имеет большую массу - 2090 килограммов, что на 110 больше массы базовой одномоторной версии. Это означает, что автомобиль оборудовали большей батарейкой, чтобы увеличить запас хода.

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Согласно нормативным документам, в распоряжении Xiaomi есть две аккумуляторные батареи - на 73,6 и на 101 кВт-ч. Они весят 579 и 646 килограммов соответственно.

Базовый одномоторный вариант с 299-сильным двигателем, который был представлен ранее, получил аккумулятор емкостью 73,6 кВт-ч, благодаря которому электромобиль может проехать до 668 километров (по китайскому циклу измерений).

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Большая батарея на 101 кВт-ч принадлежит двухмоторному SU7 Max, запас хода которого составляет 800 километров, а потому ожидается, что новая версия будет чем-то средним между этими двумя: она все еще будет иметь монопривод, однако будет оборудована большой батареей.

Компания должна объявить цену на автомобиль в первый день продаж. Сначала модель будет доступна для заказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая, а в недалеком будущем будет продаваться за рубежом.

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Интересно, что главный из соперников Xiaomi SU7 досрочно проиграл борьбу: Apple решила закрыть свой автомобильный проект после 10 лет работы над ним.