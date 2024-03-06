Volkswagen Group обвиняют в том, что батарея Porsche EV спровоцировала пожар на корабле.

Компания столкнулась с двумя судебными исками из-за утверждения, что именно аккумулятор электромобиля Porsche спровоцировал пожар в 2022 г. на борту большого грузового судна, которое в конце концов затонуло с тысячами автомобилей на борту.

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Два года назад лайнер Felicity Ace загорелся вблизи Азорского архипелага в Атлантическом океане, на борту судна было 3965 авто.

Истцы утверждают, что пожар возник из-за литий-ионной батареи автомобиля Porsche, и отмечают, что VW не сообщила им об опасности и мерах предосторожности, необходимых для транспортировки таких транспортных средств.

VW подтвердил иск, но отказался от дальнейших комментариев. Истцы также не предоставляют комментарии.