Volkswagen Group звинувачують в тому, що батарея Porsche EV спровокувала пожежу на кораблі.

Компанія зіткнулася з двома судовими позовами через твердження, що саме акумулятор електромобіля Porsche спровокував пожежу у 2022 р. на борту великого вантажного судна, яке зрештою затонуло з тисячами автомобілів на борту.

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Два роки тому лайнер Felicity Ace загорівся поблизу Азорського архіпелагу в Атлантичному океані, на борту судна було 3965 авто.

Позивачі стверджують, що пожежа виникла через літій-іонну батарею автомобіля Porsche, та наголошують, що VW не повідомила їх про небезпеку та запобіжні заходи, необхідні для транспортування таких транспортних засобів.

VW підтвердив позов, але відмовився від подальших коментарів. Позивачі також не надають коментарі.