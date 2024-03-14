Про це стало відомо, коли техногігант нещодавно подав ще одну заявку до Міністерства промисловості та інформатизації Китаю. Йдеться про модифікацію SU7 з одним мотором на задній осі та, ймовірно, більшою батареєю.

На китайському ринку електромобіль від Xiaomi дебютує 28 березня. За наявною інформацією, нова модель має більшу масу - 2090 кілограмів, що на 110 більше за масу базової одномоторної версії. Це означає, що автомобіль обладнали більшою батарейкою, аби збільшити запас ходу.

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Згідно з нормативними документами, у розпорядженні Xiaomi є дві акумуляторні батареї — на 73,6 та на 101 кВт-год. Вони важать 579 та 646 кілограмів відповідно.

Базовий одномоторний варіант з 299-сильним двигуном, який було представлено раніше, отримав акумулятор ємністю 73,6 кВт-год, завдяки якому електромобіль може проїхати до 668 кілометрів (за китайським циклом вимірювань).

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Велика батарея на 101 кВт-год належить двомоторному SU7 Max, запас ходу якого становить 800 кілометрів, а тому очікується, що нова версія буде чимось середнім між цими двома: вона все ще матиме монопривід, проте буде обладнана великою батареєю.

Компанія має оголосити ціну на автомобіль у перший день продажів. Спершу модель буде доступна для замовлення в 59 магазинах Xiaomi в 29 містах Китаю, а в недалекому майбутньому буде продаватись за кордоном.

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Цікаво, що найголовніший із суперників Xiaomi SU7 достроково програв боротьбу: Apple вирішила закрити свій автомобільний проєкт після 10 років роботи над ним.