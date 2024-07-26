Meizu планує повторити успіх Xiaomi: перший автомобіль бренду дебютує вже цього року

Як передає CarNewsChina, головний операційний директор Meizu Ляо Цинхун, на виставці ChinaJoy 2024, заявив, що перший автомобіль бренду буде випущено цього року й він матиме відмінні функціональні характеристики від моделей інших автовиробників.

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Авто отримає назву Meizu DreamCar MX. Подейкують, що розробку його дизайну вже завершено, а виробництвом моделі займатиметься Geely. Новинка буде заснована на платформі SEA (sustainable experience architecture).

У січні компанія створила спільноту для шанувальників Meizu, аби вони мали змогу обмінюватися очікуваннями та брати участь у процесі проєктування. Учасники спільноти можуть створювати й змінювати палітру кольорів, інтерфейс теми Flyme Auto, а також демонструвати власні творчі ідеї з персоналізації автомобіля.

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Як компанія з виробництва електроніки Meizu має довгу історію та давнє суперництво з Xiaomi. Перехід до виробництва власних автомобілів, безсумнівно, є відповіддю на хід Xiaomi. Цікаво, чи вдасться Meizu створити гідного конкурента SU7.