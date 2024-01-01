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Xiaomi показала 1548-сильний седан SU7 Ultra

Китайський техногігант представив високопродуктивну версію седана SU7. Модель під назвою SU7 Ultra отримала 3 електромотори потужністю 1548 кінських сил, масивний аеродинамічний обвіс й була створена, аби побити рекорд Нюрбургринга.
Xiaomi показала надпотужний седан SU7 Ultra, створений для Нюрбургринга - Auto24

ФОТО: Xiaomi|

Xiaomi SU7 Ultra

Данило Северенчук
logo23 липня, 09:55
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Як повідомляє Carscoops, компанія створила трекову версію седана, аби перевершити Porsche Taycan Turbo GT на Нюрбургрингу. Електромобіль створений в одному екземплярі, проте, ймовірно, його серійна версія може дебютувати в майбутньому.

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Модель має ширші крила, агресивні бампери з аеродинамічними елементами, низький кліренс, масивний сплітер та спойлер. Автовиробник каже, що він здатен генерувати до 2145 кг притискної сили.

Силова установка являє собою комбінацію з трьох електродвигунів й має потужність в 1548 кінських сил. Це на 440 к.с. більше, ніж має Taycan Turbo GT й на 283 к.с. більше, ніж у Zeekr 001 FR. Водночас прототип набагато легший за них, адже важить всього 1900 кг.

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Відомо, що електромобіль має батареї CATL Qilin 2.0, яка має максимальну потужність розряду 1330 кВт, що робить її придатною для треку. За словами Xiaomi, SU7 Ultra розганяється від 0 до 100 км/год за 1,97 секунди й за 15 секунд до максимальної швидкості в 350 км/год.

Техногігант планує влаштувати заїзд SU7 Ultra на Нюрбургринг у жовтні, прагнучи перевищити час кола 7:07,55 Porsche Taycan Turbo GT і 7:25,23 Tesla Model S Plaid. Однак, аби претендувати на рекорд, електромобіль від Xiaomi повинен подолати найкращий час кола, що встановив Volkswagen ID.R – 6:05,336, адже моделі від Porsche та Tesla є серійними автівками.

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